বিজিবির বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেলেন ৩ শতাধিক রোগী
বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার যশপুর সীমান্ত ক্যাম্পে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্বোধন করেন ফেনীস্থ ৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোশারফ হোসেন।
বিজিবি সূত্র জানায়, মেডিকেল ক্যাম্পে প্রায় তিন শতাধিক স্থানীয় মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন। শীতজনিত রোগে আক্রান্তদের পাশাপাশি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা রোগীদেরও চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া তীব্র শীতে কষ্টে থাকা অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
এ সময় ৪ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁনসহ বিজিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মোশারফ হোসেন বলেন, নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসকদের সহায়তায় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা, প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/এএসএম