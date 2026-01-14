  2. দেশজুড়ে

মিরসরাই

স্বজনের দাফন শেষে ফেরার পথে ডাকাতের হামলা, আহত ৫

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে আত্মীয়কে দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে ডাকাতের কবলে পড়েছেন চট্টগ্রাম সিএমএম কোর্টের সাবেক বিচারক বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত রেজাউল করিম চৌধুরীসহ পাঁচজন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১২টা দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাইয়ের নয়দুয়ারিা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

আহতরা হলেন, রেজাউল করিম চৌধুরী, নজরুল করিম, নুরুল করিম, জাবেদ কাউসারসহ পাঁচজন। এদের মধ্যে জাবেদ কাউসারের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউওতে (নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) চিকিৎসাধীন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিরসরাই উপজেলার মঘাদিয়া ইউনিয়নের কাজিরতালকু গ্রামের জয়নাল আবেদীন সাজু মেম্বারের স্ত্রী বার্ধক্যজনিত কারণে মা যান। মঙ্গলবার রাতে উনার জানাজা, দাফন শেষে রাত সাড়ে ১২টায় প্রাইভেটকার যোগে সীতাকুণ্ডের বারআউলিয়া যাচ্ছিলেন রেজাউল করিমসহ পাঁচজন। রেজাউল করিম নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নয়দুয়ারিয়া এলাকায় পৌঁছানোর পর মহাসড়কে গাড়িকে লোহার এঙ্গেল মেরে হামলা করে ডাকাত দল তাদের কাছ থেকে ৫টি মোবাইল সেট, নগদ টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়। এসময় তাদের সবাইকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে ডাকাত দল। ডাকাতদল চলে যাওয়ার পর তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মারা যাওয়া নারীর আত্মীয় মো. আলমগীর বলেন, আমার জেঠি মা অসুস্থ হয়ে মারা গেলে মঙ্গলবার রাতে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। দাফন শেষ করে আমার ফুফাতো ভাইয়েরা প্রাইভেটকার যোগে তাদের বাড়িতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে নয়দুয়ারি এলাকায় লোহার এঙ্গেল মেরে উনাদের গাড়ির হামলা করে ডাকাতদল সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। সবকিছু নিয়েও ডাকাতদল ক্ষান্ত হয়নি, তারা গাড়ির সবাইকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। পরে ডাকাতদল চলে গেলে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এদের মধ্যে জাবেদ কাউসার ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা শুনিনি। আমি ও আমাদের টিম রাত ২টা পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পেট্রল ডিউটিতে ছিলাম। এ ব্যাপারেরে অভিযোগ ফেলে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জেআইএম

