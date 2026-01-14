নারায়ণগঞ্জে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতের দাবি জমিয়ত নেতার

নারায়ণগঞ্জে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতের দাবি জমিয়ত নেতার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের মনোনয়ন পাওয়া জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মনির হোসেন কাসেমী প্রশাসনের প্রতি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। এদিন নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
মনির হোসেন কাসেমী বলেন, নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে।
তিনি বলেন, অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও কালো টাকার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রশাসন চাইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসব নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। নির্বাচনকে যেন অর্থের খেলায় পরিণত করা না হয়, সে জন্য প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফতুল্লা থানা বিএনপির সভাপতি শহীদুল ইসলাম টিটু, সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আব্দুল বারী ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াদ মোহাম্মদ চৌধুরীসহ বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতারা।
