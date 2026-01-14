  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে এনসিপির প্রার্থীর ওপর হামলার চেষ্টা, আহত ২

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ইনসেটে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল আমিন

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল আমিনের ওপর হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে ফতুল্লার কাশীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম দেওভোগ বাঁশমুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এসময় ধস্তাধস্তিতে অন্তত দুই এনসিপি কর্মী আহত হন। তারা এনসিপির ছাত্র-উইং ছাত্রশক্তির মহানগর কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মারুফ সরকার (২১) ও ফতুল্লা থানা কমিটির সংগঠক আবু তাহের (২২)।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জেলা জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রাইসুল ইসলাম জানান, ফতুল্লার কাশিপুর বাশমুলি এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এক যুবককে আল আমিনের পেছনে অনুসরণ করতে দেখা যায়। সন্দেহ হলে তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এসময় তার জামার নিচ থেকে বড় একটি চাপাতি পাওয়া যায়। এসময় তিনি পালাবার চেষ্টা করেন এবং এনসিপির দুই কর্মীকে আহত করেন।

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‌‘আমি গণভোট নিয়ে গণসংযোগে ছিলাম। এসময় আমার সঙ্গে ৪০-৫০ জন কর্মী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মতবিনিময় করছিলেন। এসময় এক তরুণ আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। তাকে সন্দেহ হলে থামিয়ে তল্লাশি করলে জামার ভেতরে ধারালো চাপাতি পাওয়া যায়।’

তিনি আরও বলেন, ‍‌“চাপাতি নিয়ে অনুসরণের কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, এক লোক নাকি তাকে অস্ত্র নিয়ে অনুসরণ করতে বলেছে। এলাকাটি মাদক ও কিশোর গ্যাং সদস্যদের জন্য অভয়ারণ্য। মুহূর্তের মধ্যেই ওই ছেলের সঙ্গে বেশকিছু লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তখন স্থানীয়রা আমাকে সেফলি গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যেতে বলেন। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, খবর পেয়েই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর

 

