মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য ও প্রসাধনী বিক্রি, ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহের নান্দাইলে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ও নিষিদ্ধ বিদেশি প্রসাধনী সংরক্ষণ এবং বিক্রির দায়ে একটি ফার্মেসিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদনের দায়ে একটি রেস্টুরেন্টকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক আব্দুস ছালাম।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল এবং নিষিদ্ধ প্রসাধনী বিক্রি ও সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ করে ওই দুইটি প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ লঙ্ঘন করেছে। ফলে দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে মোট ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এসময় উপস্থিত ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্বলিত সচেতনতামূলক লিফলেট ও প্যাম্পলেট বিতরণ করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে জেলা বাজার কর্মকর্তাসহ থানা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

