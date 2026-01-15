  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো কিশোরের

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো কিশোরের

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ১২ বছর বয়সি অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাশেদ রানা।

পুলিশ জানায়, সকালে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার পূর্ব রায়পুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃতদেহের পরনে ছিল কালো রঙের জিন্স প্যান্ট, কালো গোল গলা গেঞ্জি এবং কালো জ্যাকেট।

উপ-পরিদর্শক রাশেদ রানা জানান, ধারণা করা হচ্ছে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ছেলেটি কাটা পড়েছে। এছাড়া তিনি সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছেলেটির বয়স কম হওয়ায় তার জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, তাই ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে পরিবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।