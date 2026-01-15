সিলেটে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক
সিলেটে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে চাকু, হাতুড়ি ও দেশীয় অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন মানিককে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ভোরে নগরীর পীরমহল্লা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী।
সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈনুল জাকির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক আনোয়ার হোসেন মানিক সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক।
পুলিশ জানায়, আটকের সময় তার কাছ থেকে দা, লাঠি, চাকু, হাতুড়িসহ বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র, কয়েকটি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে। বিকেলে তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
ওসি মঈনুল জাকির বলেন, মানিককে সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদের কাছে সোপর্দ করা হয়। আজ বিকেল ৫টার দিকে সন্দেহভাজন হিসেবেই আমরা তাকে আদালতে পাঠিয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আহমেদ জামিল/এসআর