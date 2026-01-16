  2. দেশজুড়ে

টঙ্গীতে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
গাজীপুরের টঙ্গীতে শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর ‘ভারতীয় আধিপত্যবিরোধী ছাত্র–জনতা’ ব্যানারে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিছিলটি এশিয়া পাম্প এলাকা থেকে শুরু হয়ে টঙ্গী কলেজগেট থেকে ফের এশিয়া পাম্পের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে শত শত ছাত্র–জনতা ও সাধারণ মুসল্লিরা অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে বক্তারা শহীদ হাদি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান এবং সব ধরনের আধিপত্যবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তব্য দেন জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধা লাবিব মুয়ান্নাদ, সাবেক শিবির নেতা আফিফ হাসান ইয়াকুব, তা’মীরুল মিল্লাত কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের এজিএস মঈনুল ইসলাম ও মুর্তুজা হাসান ফুয়াদ।

বক্তারা বলেন, শহীদ হাদির আত্মত্যাগ জাতিকে নতুন করে জাগ্রত করেছে এবং এই হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য আর জে রিয়াদ টঙ্গীর খাঁ-পাড়া এলাকায় ‘ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি তুলে ধরেন এবং প্রশাসনের প্রতি দ্রুত বিচারিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

