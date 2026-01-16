শেষ মুহূর্তে বাল্যবিয়ে রুখে দিলো প্রশাসন, কনের বাবাকে কারাদণ্ড

শেষ মুহূর্তে বাল্যবিয়ে রুখে দিলো প্রশাসন, কনের বাবাকে কারাদণ্ড
গাজীপুরের কালীগঞ্জে বাল্যবিয়ের আয়োজনের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয় উপজেলা প্রশাসন। পরে তারা বিয়ের আয়োজন বন্ধ করে দেয়। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কনের বাবাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নে এ অভিযান চালানো হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন- জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের কুলথুন গ্রামের বাসিন্দা মো. রফিকুল ইসলাম মোল্লা। তিনি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কালীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। পরে অভিযুক্তকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর ৮ ধারা অনুযায়ী এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিমা বলেন, বাল্যবিবাহ একটি গুরুতর অপরাধ। কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।
আব্দুর রহমান আরমান/কেএইচকে