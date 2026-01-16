১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন খুবই ‘ক্রিটিক্যাল’: অর্থ উপদেষ্টা
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুবই ‘ক্রিটিক্যাল’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গণভোটের পক্ষে প্রচারণার অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জে ‘ভোটের গাড়ির’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে অনেক সময় অনেক নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু এবারের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা দিন। আমরা নিজেরা তো চাই-ই বিদেশেরও সবাই তাকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে গণভোট, আমরা সংস্কারের দিকে যাচ্ছি কি-না। জুলাই বিপ্লবটা হয়েছে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে আসন্ন নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এর আগে ভোটের গাড়ির উদ্বোধন করেন অর্থ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণার অংশ হিসেবে সুসজ্জিত গাড়িটি জেলায় প্রতিদিন বিভিন্ন সড়ক ও অলিগলি প্রদক্ষিণ করবে।
রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মন্ত্রী পরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ, অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ার হোসেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
এসময় সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান মিঞাসহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/কেএইচকে