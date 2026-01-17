  2. দেশজুড়ে

সাড়ে ১৫ বছর আ’লীগের লোকজনও ভোট দিতে পারেনি: প্রেস সচিব

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৯:২০ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের লোকেরাও সুন্দরভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে। আওয়ামী লীগের লোকজনও কি সাড়ে ১৫ বছর একটি ভোট দিতে পেরেছে? তাদের হয়ে পুলিশ ভোট দিয়ে দিয়েছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এসময় শফিকুল আলম বলেন, আগামী নির্বাচন খুব ভালোভাবে হবে। বিদেশি যারা আমাদের বন্ধু আছেন, তারাও এই নির্বাচন নিয়ে মুখিয়ে আছেন। তারা আত্মবিশ্বাসী, এই নির্বাচন খুব ভালোভাবে হবে। তারা সব ধরনের সহযোগিতা আমাদের দিচ্ছে। কেউ কিন্তু নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করছে না। কিন্তু সংশয় আসছে ইউটিউব থেকে, টিকটক থেকে। কিছু লোক আছে বেশি ভিউ কামানোর জন্যে এসব সংশয় প্রকাশ করছে। কারো সাধ্য নাই এই নির্বাচনে ডিস্টার্ব করার।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কী পারে তা আমরা নভেম্বর মাসে দেখেছি। তাদের নেত্রীর যখন বিচারের রায় হলো তখন তারা হরতাল ডেকে কী করতে পারে! তারা দুই একটা ককটেল মারতে পারে, কিছু গির্জায় ককটেল মারে, কিছু বাসে আগুন দিয়ে একজনকে মেরে ফেলেছে। এর বাইরে তারা কী পারে? এর বাইরে কি তারা একটা মিছিল ডাকতে পারে, তাদের মিছিলে কি কেউ যায়? যারা ডলার বাইরে নিয়ে গেছে তারা কি এতই বোকা আবার দেশে ডলার পাঠিয়ে মিছিল করাবে। তারা জানে তাদের নেত্রী আর দেশে আসতেছে না, তাদের ডলার এখন অন্য খাতে ব্যয় করছে।

তিনি আরও বলেন, বহির্বিশ্ব থেকে আওয়ামী লীগের বিষয়ে কোনো চাপ নেই। তারা ভয়ানক গুম, খুন এবং ডাকাতি রাজ্য কায়েম করেছিল, তা পৃথিবী সকল দেশ জানে। তাদের হয়ে কেউ বলছে না যে সুযোগ দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাবেদ রহিম বিজনের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক সভাপতি মো. আরজু মিয়া, সহসভাপতি ইব্রাহিম খান সাদত, সাবেক সিনিয়র আল আমিন শাহীন, পীযূষ কান্তি আচার্য, সাবেক সহসভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম, মফিজুর রহমান লিমন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম শাহাজাদাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের জেলা প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।


