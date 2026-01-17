  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে ঘোড়ার গাড়িতে করে দুই শিক্ষকের রাজকীয় বিদায়

প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীতে ঘোড়ার গাড়িতে করে দুই শিক্ষকের রাজকীয় বিদায়

নোয়াখালীর কবিরহাটে ফুলসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মধুসূদন নাথ ও লক্ষণ চন্দ্র আচার্য্য নামে দুই শিক্ষককে রাজকীয় বিদায় জানানো হয়েছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সুন্দলপুর ইউনিয়নের বানদত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় অশ্রুসজল নয়নে বিদায় নেন দুই শিক্ষক।

এর মধ্যে মধুসূদন নাথ দীর্ঘ ২৭ বছর বানদত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং লক্ষণ চন্দ্র আচার্য্য সিনিয়র শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

দুজন গুণী শিক্ষকের বিদায়কে স্মরণীয় করে রাখতে বানদত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ব্যতিক্রমী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে ফুলের মালা পরিয়ে এবং ফুল সজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে দুই শিক্ষককে চোখের জলে বিদায় জানান সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের আজীবন দাতা সদস্য জয়নাল আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, কবিরহাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হাফেজ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ওসমানী।

এতে আরও বক্তব্য রাখেন, কবিরহাট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অ.দা.) মো. দিদারুল আলম, উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান, কবিরহাট সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অহিদুজ্জামান বাবুল, বানদত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিমাই চাঁদ বৈষ্ণব, বিদায়ী প্রধান শিক্ষক মধুসূদন নাথ ও সিনিয়র শিক্ষক লক্ষণ চন্দ্র আচার্য্য প্রমুখ।

আজীবন দাতা সদস্য জয়নাল আবেদিন বলেন, দুই শিক্ষক ছিলেন সৎ ও ন্যায়ের প্রতীক। তারা ছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও লেখাপড়ার মান উন্নয়নে তাদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এ শিক্ষকদের বদৌলতে বিদ্যালয়টি কুমিল্লা বোর্ডে একাধিকবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

পরে তাদের চলে যাওয়ার মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকায় এমন বিদায় সংবর্ধনার আগে কেউ দেখেনি বলে জানান উপস্থিত বাসিন্দারা।

