  2. দেশজুড়ে

রাঙ্গামাটির স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমাকে প্রাণনাশের হুমকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাঙ্গামাটি
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাঙ্গামাটির স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমাকে প্রাণনাশের হুমকি

রাঙ্গামাটি আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাতে এ ঘটনায় তিনি রাঙামাটির কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা জাগো নিউজকে বলেন, দুজন অপরিচিত লোক শনিবার রাত ৮ টায় রাঙ্গামাটি শহরের স্টেডিয়াম মার্কেটে আমার নির্বাচনি অফিস থেকে পাশের একটি রেস্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এসময় হুমকি দাতারা বলেন, আমরা রাঙ্গামাটি আসনে বিএনপি প্রার্থী দীপেন দেওয়ানকে সমর্থন দিয়েছি। আপনাকে নির্বাচন থেকে সরে যেতে হবে। সরে না গেলে আপনার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে বলে হুমকি দিয়ে যায়।

তিনি বলেন, প্রাণনাশের হুমকির পরপরই জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছি।

রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী
পহেল চাকমাকে তার অফিসে এসে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় তিনি থানায় জিডি করেছেন।

আরমান খান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।