বগুড়ায় রেস্তোরাঁ মালিকের জরিমানা

বগুড়া
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়া শহরের গোহাইল রোডে অবস্থিত ‘ফুড এক্সপো’ নামের একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে খাবারে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহারের দায়ে এ জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, রোববার দুপুর ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত শহরের পৌর পার্কের বিপরীতে ওই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া খাবারে বিক্রয় নিষিদ্ধ গোলাপজল, মানহীন বিট লবণ এবং আমদানিকারকের স্টিকারবিহীন বিদেশি সস ব্যবহার করা হচ্ছিল। এ অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে মানসম্মত খাবার পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এসময় কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফজিলাতুন্নেছা ফৌজিয়াসহ জেলা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, জনস্বার্থে ও জনকল্যাণে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

