পাবনায় বিল থেকে হাত-পা-মুখ বাঁধা স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পাবনার ফরিদপুরে নিখোঁজের পাঁচদিন পর বিল থেকে হাত-পা ও মুখ বাঁধা স্কুলছাত্রী সুরাইয়া খাতুনের (১৩) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে এলাকাবাসী জন্তিহার ও পাশের বিল নলুয়া গ্রাম সংলগ্ন বিল থেকে উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ১৩ জানুয়ারি সে নিখোঁজ হন।

সুরাইয়া জেলার ফরিদপুর উপজেলার জন্তিহার গ্রামের স্বপন খানের কন্যা ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার কালিয়াকৈর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সুরাইয়া ১৩ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) বিকেলে বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়ার জন্য বের হয়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাকে না পাওয়ায় সুরাইয়ার দাদা আব্দুল জব্বার খান ১৬ জানুয়ারি ফরিদপুর থানায় জিডি করেন। এর পাঁচদিন পর রোববার সকালে এলাকাবাসী জন্তিহার ও পাশের বিল নলুয়া গ্রাম সংলগ্ন বিলের মধ্যে ভাসতে দেখে সুরাইয়ার মরদেহ। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম আকনজি বলেন, নিখোঁজের পাঁচদিন পরে স্কুলছাত্রীর হাত-পা, মুখ বাধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ময়নাতদন্তের পরে মেয়েটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/জেআইএম

