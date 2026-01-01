  2. দেশজুড়ে

রুমিন ফারহানার কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিশ

প্রকাশিত: ১২:২৪ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
রুমিন ফারহানা সরাইল উপজেলার ইসলামপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে/ছবি: সংগৃহীত

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও হুমকির অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় তাকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে রোববার (১৮ জানুয়ারি) রুমিন ফারহানাকে নোটিশ দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান। জেলা প্রশাসক নিজেই জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নোটিশে বলা হয়, গত শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে রুমিন ফারহানা সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামপুরে ৪০০-৫০০ লোকের উপস্থিতিতে নির্বাচনি জনসভা করেন এবং বৃহৎ মঞ্চ নির্মাণ করে মাইক দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর লঙ্ঘন। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দিলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বিভিন্ন রকম হুমকি দেন।

নোটিশে জানানো হয়, ঘটনার একপর্যায়ে রুমিন ফারহানা ম্যাজিস্ট্রেটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, ‘আমি যদি না বলি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় রাইখেন। আজকে আমি আঙ্গুল তুলে বলে গেলাম, ভবিষ্যতে শুনব না।’ এসময় তার অন্যান্য কর্মী-সমর্থকও মারমুখী আচরণ করেন। এভাবে মব সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেন, যা নির্বাচনি আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে করে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় রুমিন ফারহানাকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে নোটিশে বলা হয়। অন্যথায় তার অনুপস্থিতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, একই ঘটনায় নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি মব সৃষ্টির অভিযোগে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবুবকর সরকার নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এবং সিনিয়র সিভিল জজ আশরাফুল ইসলামের কাছে চিঠি দিয়েছেন। এতে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

