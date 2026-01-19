  2. দেশজুড়ে

মুন্সিগঞ্জে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বসতঘরের ভেতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজানগর গ্রামে নিহতদের নিজ বসতঘর থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন, আমেনা বেগম (৩২) ও তার মেয়ে মরিয়ম (৮)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নিহত আমেনা বেগম তার দিনমজুর স্বামী মিজান মিয়া ও শিশুকন্যা মরিয়মকে নিয়ে ওই এলাকার স্থানীয় নুরুজ্জামান সরকারের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। মাত্র ৪ মাস আগে ভাড়া বাসাটিতে বসবাস শুরু করেন তারা।

সোমবার সকালে বাড়ির অন্যান্য প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা নিহতদের কোন সাড়া না পেয়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে ভেতরে মা ও মেয়ের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। পারিবারিক কলহের জেরে নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। তবে এ ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী মিজান মিয়া পলাতক রয়েছেন।

