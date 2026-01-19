কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার
১২ তারিখের নির্বাচনে কোনো অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হতে দেবো না
জনতার উদ্দেশে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার যাতে না হতে পারে, এটা আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। আপনাদের আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আশ্বস্ত করছি—এই নির্বাচনে, ১২ তারিখের নির্বাচনে কোনো অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার আমরা কুষ্টিয়াতে হতে দেবো না। বিশেষ করে বোমা তো নয়ই।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় দৌলতপুর উপজেলা হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।
এসপি বলেন, ‘অবৈধ অস্ত্র যে পরিমাণে থাকুক, যে কয়টাই থাকুক; এগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর। ভোট তো আমাদের একদিন হবে কিন্তু বছরের ৩৬৪ দিন আমরা কী করবো? একদিনের ভোটসহ পুরো বছরের জন্য এই অবৈধ অস্ত্র আমাদের জন্য হুমকি। সুতরাং এই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার আমাদের এখন প্রায়োরিটি।’
মতবিনিময় সভায় দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিকদার হাচান ইমাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) দেলোয়ার হোসেন, দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল রহমান, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাচন অফিসার কল্লোল বিশ্বাস প্রমুখ।
সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রেজা আহমেদ বাচ্চু, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা বেলাল হোসেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থী শাহরিয়ার জামিল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুফতি আমিনুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী সাহাবুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
আল-মামুন সাগর/এসআর/জেআইএম