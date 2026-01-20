গাজীপুরে পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে বাইকচালক নিহত
গাজীপুরের কালীগঞ্জে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাইকচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে কালীগঞ্জ-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কের বাঘেরপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আশরাফুল ইসলাম।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির নাম মিশুক ভট্টাচার্য। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে ঘোড়াশাল থেকে স্কুটার চালিয়ে কালীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনি ছিটকে সড়কে পড়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসক রাবেয়া নার্গিস জাহান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।
এদিকে, দুর্ঘটনার পর চালক পিকআপ ভ্যান ঘটনাস্থলে রেখে পালিয়ে যান। পুলিশ এটি জব্দ করে থানা হেফাজতে রেখেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে পুলিশ জানিয়েছে।
