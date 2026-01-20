মাদারীপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭ হাজার ইয়াবাসহ আটক ৩

মাদারীপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭ হাজার ইয়াবাসহ আটক ৩
মাদারীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ৭ হাজার ৪১ পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ৩ লাখ ২ হাজার টাকা ও ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিনগত রাত দেড়টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার চরমুগরিয়ার চরখাগদী এলাকার আকতার তালুকদারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়। এসময় বাড়ির মালিক মাদক কারবারি আকতার তালুকদারসহ তার দুই সহযোগীকে আটক করে যৌথবাহিনী।
আটকরা হলেন- মাদারীপুর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের চরমুগরিয়ার চরখাগদী এলাকার মৃত মোশাররফ তালুকদারের ছেলে মো. আকতার তালুকদার (৪৮), একই এলাকার মৃত মোদারেস খানের ছেলে মো. সোহাগ খান (২৭) ও মৃত মান্নান বেপারীর ছেলে মো. ইমন বেপারী (২৯)।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর পৌর এলাকার চরমুগরিয়ার চরখাগদী এলাকার আকতার তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিষয়টি জানতে পেরে সেনাবাহিনীর মাদারীপুর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন শাফিন সরোয়ার ও লেফটেন্যান্ট রাশেদের নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর মডেল থানা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়।
অভিযানে আকতার তালুকদারের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে আকতার তালুকদারের বসতঘরের আলমারি থেকে ও বাড়ির ছাদসহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৭ হাজার ৪১ পিস ইয়াবা, নগদ ৩ লাখ ২ হাজার ৮০ টাকা, ১০টি মোবাইল ফোন, একটি ইসলামী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ও মানিব্যাগ উদ্ধার করে যৌথবাহিনী।
এই ঘটনায় মাদক কারবারি আকতার তালুকদার ও তার দুই সহযোগীকে আটক করে যৌথবাহিনী। এছাড়া মাদক সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
সেনাবাহিনীর মাদারীপুর ক্যাম্পের অপারেশন অফিসার ক্যাপ্টেন শাফিন সরোয়ার বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভোর ৪টার দিকে শেষ হয় অভিযান। আটকদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/জেআইএম