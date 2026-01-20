ভূরুঙ্গামারীতে সেতুর পাটাতন ভেঙে যান চলাচল বন্ধ
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ইটবোঝাই একটি ট্রাকের অতিরিক্ত ভারে সোনাহাট সেতুর পাটাতন ভেঙে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ভোর ৬টার দিকে ইটবোঝাই ট্রাক সোনাহাট স্থলবন্দরের দিকে যাওয়ার সময় দুধকুমার নদের ওপর সোনাহাট সেতুর স্টিল অংশে উঠলে অতিরিক্ত লোডের কারণে একটি পাটাতন ভেঙে ট্রাকটি দেবে যায়। এর ফলে সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে।
সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ জানায়, সেতুটির লোড ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ১০ মেট্রিক টন হলেও দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটিতে প্রায় ৩৯ টন মালামাল ছিল।
সোনাহাটে একটি ব্যাংকে কর্মরত মনির বলেন, প্রতিদিনের মতো আজও সময়মতো বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। এসে দেখি ট্রাকে অতিরিক্ত লোডের কারণে সেতুর পাটাতন ভেঙে গেছে। বাধ্য হয়ে নৌকায় নদী পার হয়েছি।
গরু ব্যবসায়ী আমজাদ, জবেদ আলী ও মজিবর জানান, মঙ্গলবার ভূরুঙ্গামারীতে সাপ্তাহিক গরুর হাট বসে। সকাল ৮টার মধ্যে হাটে পৌঁছাতে পারলে ভালো জায়গা পাওয়া যায়। ভটভটিতে আটটি গরু নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেতু বন্ধ থাকায় নৌকায় পারাপারের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সময়মতো হাটে পৌঁছাতে না পারলে লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে।
জানা যায়, ১৮৮৭ সালে লালমনিরহাট থেকে ভারতের গৌহাটি পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের অংশ হিসেবে ভূরুঙ্গামারীর দুধকুমার নদের ওপর ১২০০ ফুট দীর্ঘ সোনাহাট রেলসেতুটি নির্মিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে সেতুটির একটি অংশ ভেঙে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পর এরশাদ সরকারের আমলে সেতুটি মেরামত করে সড়ক যোগাযোগ পুনঃরায় চালু করা হয়।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, ওভারলোডের কারণে সাধারণত মামলা হয় না, তবে জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে।
কুড়িগ্রাম সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, সেতুটির ধারণক্ষমতা ১০ টন হলেও ট্রাকটিতে ৩৯ টন মালামাল ছিল। অতিরিক্ত লোডের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রাক মালিক ও ইট ক্রয়কারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
