নওগাঁ-২
ভোটারদের ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাইলেন বিএনপি প্রার্থী, শোকজ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নওগাঁ-২ (পত্নীতলা-ধামইরহাট) আসনের বিএনপি প্রার্থী মো. সামসুজ্জোহা খানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সুরাইয়া বেগম এই নোটিশ দেন।
নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কেনো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী ২১ জানুয়ারি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, মো. সামসুজ্জোহা খান নওগাঁ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী। গত ৭ জানুয়ারি ধামইরহাট উপজেলার জগদ্দল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ‘প্রার্থনা ও দোয়া মাহফিল’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি (সামসুজ্জোহা খান) বলেন, বিএনপিতে ভোট দিলে তারেক রহমান নারীদের ফ্যামিলি কার্ড দেবে। এর মাধ্যমে আপনি (সামসুজ্জোহা খান) নির্বাচনী গনসংযোগ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে আপনার (সামসুজ্জোহা খান) একটি অনলাইন পোস্টার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে নির্বাচনি প্রচার শুরু করার কোন সুযোগ নেই। সেই হিসেবে এই ধরনের কার্যক্রম সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে সামসুজ্জোহা খানের কাছে লিখিত জবাব চেয়ে নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার (সামসুজ্জোহা খান) বিরুদ্ধে কেনো আনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- সে বিষয়ে আগামী ২১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় নওগাঁর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সুরাইয়া বেগমের কার্যালয়ে স্বশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
নওগাঁ-২ (পত্নীতলা-ধামইরহাট) আসনের বিএনপির প্রার্থী মো. সামসুজ্জোহা খানের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তাই তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
