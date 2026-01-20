উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ দেখতে চাই
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, আগামীর বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ দেখতে চাই। যেখানে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ, যেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না। বুধবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে মাগুরায় গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, গণভোটারদের উদ্বুদ্ধ করুন নিরপেক্ষভাবে দেশের ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের বাংলাদেশ ইন্টারনেট কেউ বন্ধ না করুক। আমাদের নতুন প্রজন্ম পড়াশুনায় অগ্রাধিকার পাবে। সম্প্রীতি বজায় থাকবে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গণভোটে আপনারা সবাইকে ভোট দিবেন।
তিনি গণভোটের প্রচারণা লিফলেট ও ব্যানার ফেস্টুনের কথা উল্লেখ করে বলেন, দশ বছরের বেশি সময় কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। সরকারি দল ইচ্ছে মতো সংবেদন সংশোধন করতে পারবে না। ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সমূহের সভাপতি নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা মর্যাদায় পাশাপাশি অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর ভাষা ও সাংবাদিক স্বীকৃতি দেওয়াসহ অন্যান্য দাবি কথা তুলে ধরেন এ বক্তা।
মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান, উপসচিব মনিরুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারাজি বেনজির আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও শিক্ষার্থী গ্রাম পুলিশসহ সুধীজন এই মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস