রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল মিলে বিস্ফোরণে আলম হোসেন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় দগ্ধ হয়েছেন বরকত নামের আরেক শ্রমিক। তাকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিনগত রাত ২টার দিকে উপজেলার মৈকুলী এলাকায় বিক্রমপুর স্টিল মিলস কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলম হোসেনের বাড়ি নেত্রকোনায়।
রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোক্তার হোসেন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, কারখানায় আলম হোসেন ও বরকত নামের দুই শ্রমিক দগ্ধ হন। পরে তাদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেলে আজ ভোরে আলম হোসেনের মৃত্যু হয়। দগ্ধ অপর শ্রমিক বরকতের চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
