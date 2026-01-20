  2. দেশজুড়ে

মৌলভীবাজার-৪ আসনে এনসিপির চূড়ান্ত প্রার্থী প্রীতম দাশ

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
মৌলভীবাজার-৪ আসনে এনসিপির চূড়ান্ত প্রার্থী প্রীতম দাশ

মৌলভীবাজার -৪ সংসদীয় আসনে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় নির্বাচনী জোটের শরিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী প্রীতম দাশকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রার্থী প্রীতম দাশ।

এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন এনসিপিরি মিডিয়া সেলের প্রধান মাহবুব আলম।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী প্রীতম দাশ বলেন, আজ চূড়ান্তভাবে আমাকে ১০ দলীয় জোট থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

