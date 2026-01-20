  2. দেশজুড়ে

ফয়জুল করীমের সম্মানে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলেন জামায়াত প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করীমের সম্মানে বরিশাল-৫ (সদর) আসন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসেন হেলাল।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় বরিশাল জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হেলাল তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন জমা দেন।

প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুয়াযযম হোসেন হেলাল বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশে চরমোনাই পীর সাহেবের সম্মানে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছি। তিনি বলেন, আমরা সবাইকে নিয়ে একটি ন্যায় ও ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে চাই। যেখানে সবাই স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারবেন।

মুয়াযযম হোসেন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে জামায়াতের নেতাকর্মীদের যে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, সেখানে প্রার্থিতা প্রত্যাহার কিছুই নয়। এই ছোট ত্যাগের মধ্যে দিয়েই আগামীর বাংলাদেশ হবে সবার।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল ৩টা অবধি জামায়াতে ইসলামীসহ বরিশালের মোট তিনটি আসনের পাঁচজন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন জমা দেন।

মনোনয়ন প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে রয়েছেন- বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসন থেকে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) প্রার্থী মো. তারিকুল ইসলাম, খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মুন্সি মোস্তাফিজুর রহমান, বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ফখরুল আহসান এবং বরিশাল সদর-৫ আসন থেকে এবি পার্টির প্রার্থী মো. তারিকুল ইসলাম।

প্র‍সঙ্গত, এর আগে রোববার (১৮ জানুয়ারি) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীমের নির্বাচনি আসনে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী।

