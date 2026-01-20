প্রতীক বরাদ্দের পর ভোটের আবহাওয়া পাল্টে যাবে: বিধান চন্দ্র রায়

প্রতীক বরাদ্দের পর ভোটের আবহাওয়া পাল্টে যাবে: বিধান চন্দ্র রায়
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান চন্দ্র রায় পোদ্দার, বর্তমানে মাঠে ভোটের ইমেজ কিছুটা কম মনে হলেও প্রতীক বরাদ্দের পর চিত্র বদলে যাবে। প্রচার-প্রচারণা পুরোদমে শুরু হলে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক ভোট সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় নওগাঁয় নির্বাচন ও গণভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রচার কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
উপদেষ্টা বলেন, যারা নির্বাচনে দায়িত্বে থাকবেন, যে দলই আপনারা করুন না কেন, তারা অবশ্যই নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। আগামীতে যেন সবাই মিলে জাতিকে একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারি।
গণভোটের প্রচারণার বিষয়ে তিনি বলেছেন, রাস্তা প্রশস্ত না হওয়ায় সব জায়গায় গাড়ি পৌঁছাতে না পারলেও হাট-বাজার, উঠান বৈঠক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।
পরে নওগাঁ সদর উপজেলা অডিটোরিয়াম মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিস সাইফুল ইসলাম। এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম। এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
