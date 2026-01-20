  2. দেশজুড়ে

যুবককে অপহরণ করে হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ভজন চন্দ্র দাস (২৩) নামে এক যুবককে অপহরণ করে হত্যার দায়ে ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আবু শামীম আজাদ এই রায় দেন। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুস সামাদ (পিপিএম) এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- আড়াইহাজারের দুপ্তারা এলাকার নারায়ণ বর্মনের ছেলে সজল বর্মন, একই এলাকার পাগল চান বর্মনের ছেলে সঞ্জিত বর্মন, ফতুল্লা নন্দলালপুর এলাকার আয়নাল হকের মেয়ে রুমা ও একই এলাকার কাদেরের মেয়ে রুমা। তবে রায় ঘোষণার সময়ে আসামিরা পলাতক ছিল।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল নরসিংদী মাধবদী এলাকার ফনি চন্দ্র দাসের ছেলে ভজন চন্দ্র দাসকে অপহরণ করে ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরবর্তীতে মুক্তিপণ দেওয়ার পরও ওই বছরের ১৬ এপ্রিল আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভজন চন্দ্র দাসকে হত্যা করে মরদেহ গুম করার উদ্দেশে মাটির নিচে পুঁতে রাখে। পরে পুলিশ তদন্ত করে আসামিদের শনাক্ত করে। সেই সঙ্গে ভজন চন্দ্র দাসের বাবা ফনি চন্দ্র দাস আড়াইহাজার থানায় মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

