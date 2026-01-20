সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
শহীদ ওসমান হাদির বিচারের জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকার বিচারের জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা একটা চার্জশিট দিয়েছি। আদালত থেকে সেটাকে আর একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকালে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন আয়োজিত ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, এভাবে মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে না। শহীদ ওসমান হাদির খুব বড় কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। তবে তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল। সে শহীদ হওয়ার পর ১২ লক্ষ মানুষ তার জানাজায় অংশ নিয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে এই দেশের মানুষ তার হত্যাকাণ্ডকে যেমন না বলেছে, তেমনই তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে বিচারের দাবি জোরদার করেছে।
তিনি আরও বলেন, প্রতিবার ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং দেশটাকে বিভাজিত করে রাখা হয়। ফলে অবস্থানটাও আমাদের মুখোমুখি হয়ে যায়। সত্যিকারার্থে যদি আমরা এই পরিস্থিতি উত্তরণ চাই, তাহলে আমাদেরকে ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে। জুলাই-আগস্ট এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান দেখানোসহ সকল গণআন্দোলন প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমাদের গণভোটে যেতে হবে এবং গণভোটকে ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে।
এর আগে, তিনি শহীদ খুশি রেলওয়ে ময়দানে বেলুন উড়িয়ে গণভোটের ক্যারাভানের উদ্বোধন এবং গণভোটের প্রচারণা বিষয়ক র্যালিতে অংশ নেন।
এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদসহ অনেক উপস্থিত ছিলেন।
রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এমএস