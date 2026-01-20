বাণিজ্যমেলা
পাটজাত দেশি পণ্য কিনতে জেডিপিসি প্যাভিলিয়নে ভিড়
পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থী বাড়ায় আকর্ষণীয় নানা অফার আর ছাড় দিচ্ছে বিভিন্ন স্টল। বাণিজ্যমেলার দেশীয় সব পণ্যের স্টলগুলোতেও ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গেছে পাটপণ্যে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় জেডিপিসির প্যাভিলিয়নে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে।
জেডিপিসি সূত্রে জানা গেছে, পাট পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে বিপণন ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাণিজ্যমেলায় পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ‘জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের (জেডিপিসি) নজরকাড়া সব পাটজাত পণ্যে সাজানো হয়েছে প্যাভিলিয়নটি। এখানে সারাদেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তৈরি ২৮৮টি দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য শোভা পাচ্ছে।
বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্রের (জেইএসসি) তালিকাভুক্ত ২০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ‘জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার’ একটি প্যাভিলিয়নে অংশ নিয়েছেন হরেক রকম পাটজাত পণ্য নিয়ে। এখানে রয়েছে শতরঞ্জি, পাটের তৈরি টেবিল মেট, পাপোশ এবং তাঁতের তৈরি লেডিস ভেনেটি, ট্রাভেল হ্যান্ড পার্স, মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, আইপ্যাড এবং সব ধরনের অফিস ব্যাগ। এছাড়া থ্রিপিস, পাঞ্জাবি, শার্ট, নকশি কাঁথা, বেডশিট, লেডিস এবং জেন্টস ফতুয়া, মেক্সি, শতরঞ্জি, ওয়ালমেট পণ্য বিক্রি হচ্ছে।
সারাদেশের সাতটি জুট এন্ট্রাপ্রেনিউর সার্ভিস সেন্টার ঢাকা জেইএসসি, নরসিংদী জেইএসসি, রংপুর জেইএসসি, যশোর জেইএসসি, চট্টগ্রাম জেইএসসি, টাঙ্গাইল জেইএসসি এবং জামালপুর জেইএসসি, কুষ্টিয়া জেএসসি মেলায় অংশ নিয়েছে।
পাটপণ্য কিনছিলেন নাদিয়া আক্তার। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘এখানকার পণ্যগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই। তাই বিক্রিও হচ্ছে ভালো। আমিও কিছু কিনলাম।’
মেলায় আগত দর্শনার্থী কাউসার হোসেন বলেন, ‘জেডিপিসি স্টলটিতে ক্রেতাদের ভিড় দেখে আমিও গেলাম। পাটের তৈরি ভালো ভালো প্রয়োজনীয় পণ্য আছে স্টলে। দামও খুব সামান্য। বাসার জন্য কিছু কিনে নিলাম।’
জারিফ এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় প্রতিনিধি হৃদয় হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, পাট ও পাটপণ্য সামগ্রী বহুমুখীকরণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে জেডিপিসি। এখানে স্টল নেওয়া মূলত সে কারণেই। মেলায় বেশ সাড়া পাচ্ছি।
মেলায় কথা হয় ময়মনসিংহ থেকে আসা রুরাল উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের নারী উদ্যোক্তা আয়েশা হামিদার সঙ্গে। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘এবারের মেলায় আমাদের তিনশোর কাছাকাছি পাটজাত পণ্যের সমাহার রয়েছে। গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ও রুচিশীল সব কিচেন পণ্য, টেবিল মেট, ব্যাগ সবই মিলছে এখানে। হাউজ ডেকোর আইটেমগুলো ক্রেতাদের নজর কাড়ছে। ক্রেতা সাধারণের বেশ আগ্রহ রয়েছে পাটপণ্যে। আমরা বেশ সাড়া পাচ্ছি।’
জেডিপিসির ম্যানেজার (অপারেশন) জাফর সাদেক জাগো নিউজকে বলেন, ‘পলিথিনের ভয়াবহতায় আজ পরিবেশ বিপর্যস্ত। সরকার পলিথিন বন্ধে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পাটপণ্য দেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হলে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে। এসব পণ্য ব্যবহারের পর তা ফেলে দিলে পচে যাবে। এটা পরিবেশবান্ধব।’
পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটপণ্য ছড়িয়ে দিতে এক হাজার ১০০ তালিকাভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছে জানিয়ে তিনি বলেন, তার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক এখানে মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। আমাদের ২৮৮টি পাটপণ্য মেলায় আনা হয়েছে।
নাজমুল হুদা/এসআর/এমএস