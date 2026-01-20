  2. দেশজুড়ে

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে কুমিল্লায় শিবিরের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাকসু) নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে কুমিল্লা মহানগর ইসলামী ছাত্রশিবির।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে কুমিল্লা নগরীতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এতে কুমিল্লা মহানগর ও বিভিন্ন এলাকার ইসলামী ছাত্রশিবির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী।

বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে শিবিরের নেতাকর্মীরা কুমিল্লা মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় তারা বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দিতে শোনা যায়। পরে নগরীর প্রাণকেন্দ্র কান্দিপাড়ের পুবালী চত্বরে এসে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হন।

সমাবেশে কুমিল্লা মহানগর ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আহমেদ বলেন, তাদের একমাত্র ভয় হলো- দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ছাত্রসমাজ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে বেছে নিয়েছে। এই ভয়ের কারণেই তারা নির্বাচন চায় না। নির্বাচন বানচাল করতে তারা চক্রান্ত করছে। গত তিন দিন ধরে নির্বাচন কমিশনারকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। সাংবাদিক ভাইদের মাধ্যমে আমরা যে ছবি দেখেছি, সেখানে কোনো ছাত্র দেখা যায় না- দেখা যায় চাচা-জেঠাদের। তারা কীভাবে ছাত্রদের অধিকার আদায় করবে?'

হাসান আহমেদ আরও বলেন, ‘তাই আজ কুমিল্লা থেকে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই— নির্বাচন নিয়ে কোনো চক্রান্ত করবেন না। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন নিয়েও তাদের ভয় রয়েছে। আজ যেখান থেকেই নেতৃত্ব আসুক না কেন, সেখানেই ছাত্রশিবিরকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করছে ছাত্রসমাজ।'

