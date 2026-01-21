  2. দেশজুড়ে

তিনজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার, নড়াইলের দুই আসনে লড়ছেন ১৫ প্রার্থী

প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নড়াইল-১ ও নড়াইল-২ আসনে মোট তিন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। ফলে ওই দুই আসনে মোট ১৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহা. আব্দুল ছালেক জানান, মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নড়াইল-১ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আব্দুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী গাজী মাহাবুয়াউর রহমান এবং নড়াইল-২ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আব্দুল হান্নান সরদার তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর নড়াইল-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে মাওলানা মো. ওবায়দুল্লাহ কায়সার, ইসলামী আন্দলন বাংলাদেশের আব্দুল আজিজ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে মো. মিল্টন মোল্যা, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন, লেফট্যানেন্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এস এম সাজ্জাদ হোসেন এবং সুকেশ সাহা আনন্দসহ ৭ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এদিকে নড়াইল-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ড. এ জেড এম ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জামায়াতে ইসলামীর হিসেবে আতাউর রহমান বাচ্চু, ইসলামী আন্দোলনের অধ্যক্ষ মাওলানা তাজুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির খন্দকার ফায়েকুজ্জামান ফিরোজ, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) নুর ইসলাম, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মো. শোয়েব আলী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মো. মনিরুল ইসলাম ও ফরিদা ইয়াসমিনসহ ৮ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

