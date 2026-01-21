ঢাকার বাইরে প্রথম জনসভা
দিনাজপুরে ৫-৬ লাখ লোক জমায়েতের প্রস্তুতি জামায়াতের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনি সফরের সূচি প্রকাশ হয়েছে। সূচি অনুযায়ী শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) উত্তরের জেলা দিনাজপুরে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি।
জামায়াত আমিরের আগমনকে ঘিরে দিনাজপুরে ১০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। জনসভায় ৫-৬ লাখ লোক জমায়েতের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
দিনাজপুর গোর-এ শহীদ ময়দানের দক্ষিণ অংশে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে হেলিপ্যাড মাঠে এই নির্বাচনি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। দ্রুতগতিতে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। প্রথম দিন তিনি তার নির্বাচনি এলাকা মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেবেন। এরপর তিনি ঢাকার বাইরে প্রথম উত্তরাঞ্চল সফরে বের হবেন।
উত্তরাঞ্চল সফরের প্রথম দিনে দুপুর ২টায় দিনাজপুর গোর-এ শহীদ ময়দানে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন শফিকুর রহমান। এরপর বিকেল ৪টায় ঠাকুরগাঁও এবং রাতে বিভাগীয় শহর রংপুরে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি।
দিনাজপুর শহর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান রাসেল বলেন, ‘সব প্রস্তুতি সম্পন্নের পথে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এটি স্মরণকালের সবচেয়ে বড় নির্বাচনি জনসভা হবে। জনসভায় জামায়াতের আয়োজনে কমপক্ষে পাঁচ লাখ এবং জোটের যে দলগুলো রয়েছে তাদের নেতাকর্মী-সমর্থক প্রায় এক লাখ আসবেন বলে প্রস্তুতি রয়েছে। শহরজুড়ে প্রশাসনের পাশাপাশি কয়েক হাজার জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবী শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান করবেন। জনসভায় নেতাকর্মীরা ছাড়াও দিনাজপুরের পাঁচটি আসনের জামায়াতের প্রার্থী এবং ৫ নম্বর আসনের এসসিপি প্রার্থী উপস্থিত থাকবেন।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দিনাজপুর জেলার সভাপতি রেজাউল করীম বলেন, ‘জোটের নেতাকর্মীরা জামায়াত আমিরের আগমনকে সামনে রেখে উচ্ছ্বসিত। ১৩ উপজেলা থেকে আমাদের জোটের নেতাকর্মী-সমর্থকরা জনসভায় অংশ নেবেন।’
জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মো. আনিছুর রহমান বলেন, জামায়াতের আমির ঢাকার বাইরে প্রথম নির্বাচনি জনসভায় কী বলেন এবং কী নির্দেশনা দেন, তা শোনার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।
