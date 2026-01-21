  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করায় দিনাজপুরে যুবক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
গ্রেফতার গোলাম মোস্তফা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটূক্তির অভিযোগে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে গোলাম মোস্তফা (৩৪) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে তাকে সাইবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

পার্বতীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযান চালিয়ে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের খয়েরপুকুর হাটের সোমা স্টুডিওয়ের সামনে থেকে গোলাম মোস্তফা গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় বুধবার পার্বতীপুর মডেল থানায় সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন উপজেলার ১০ নম্বর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম তপু।

গ্রেফতার গোলাম মোস্তফা হরিরামপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে।

