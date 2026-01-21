  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ বিএনপি-বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ-গুলি

প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহে বিএনপি মনোনীত ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত ও বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় প্রকাশ‍্যে গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গফরগাঁও পৌর শহরের ইসলামিয়া স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সোহাগ। বাকিদের পরিচয় জানা যায়নি।

বিএনপির নেতাকর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে প্রতীক পাওয়ার পর শোভাযাত্রা করার জন‍্য বিএনপির প্রার্থী আখতারুজ্জামান বাচ্চুর অপেক্ষায় পৌর শহরের ইসলামিয়া স্কুলের সামনে অবস্থান করছিলেন তার সমর্থকরা। এসময় বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এবি সিদ্দিকুর রহমানের সমর্থকরা হাঁস প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে মিছিল নিয়ে ঘটনাস্থল এলাকায় যান। দুই পক্ষ মুখোমুখি হয়ে পড়লে উত্তেজনার একপর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়।

এসময় প্রকাশ‍্যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকটি জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বন্ধ রয়েছে ব‍্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

বিএনপির প্রার্থী আখতারুজ্জামান বাচ্চু বলেন, ‘আমার দলের নেতাকর্মীদের ওপর প্রকাশ‍্যে গুলি করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হামলা করা হয়েছে। এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এবি সিদ্দিকুর রহমান। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে এবি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘প্রতীক পাওয়ায় আমার ১০ হাজার সমর্থক মিছিল করেছে। আমি গাড়িতে ছিলাম। আমরা কারও ওপর হামলা করিনি।’

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল আল মামুন বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

