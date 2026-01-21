সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন মারা গেছেন

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন মারা গেছেন
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সচিব এম হাফিজ উদ্দিন খান (৮৯) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকার উত্তরার ১ নম্বর সেক্টরের নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও কানাডাপ্রবাসী দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
এম হাফিজ উদ্দিন খান সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের সমাজকল্যাণ মোড় এলাকার মরহুম শিক্ষক কোব্বাদ আলী খানের ছেলে। তিনি ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন।
২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ, পরিকল্পনাসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন এম হাফিজ উদ্দিন খান। এছাড়া সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ও রূপালী ব্যাংকের পরিচালক এবং
অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
১৫ বছর আগে অবসর গ্রহণের পর উত্তরার ১ নম্বর সেক্টরের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা।
এম এ মালেক/ইএ