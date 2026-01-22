সিলেটে তারেক রহমানকে ঘিরে ‘দুলাভাই দুলাভাই’ স্লোগান
শ্বশুরবাড়ি থেকে ধানের শীষের প্রচারণা শুরু করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২২ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিরাহিমপুরে শ্বশুরবাড়িতে এক আবেগঘন পরিবেশে নির্বাচনি গণসংযোগ ও প্রচারণার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি।
এদিকে তারেক রহমানের বক্তব্যের সময় দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় লোকজন ‘দুলাভাই দুলাভাই’, ‘দুলাভাইয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন।
এসময় তারেক রহমান হাত নেড়ে স্বাগত জানান। একপর্যায়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শুধু দুলাভাই নয়, বোনেরও খবর নেওয়ার কথা বলেন।
এরপর বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও জুবাইদা রহমানের পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।
হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্যকালে তিনি বলেন, ‘ড. জুবাইদা যেমন আপনাদের সন্তান, আমিও আপনাদের সন্তান। আমার দাবি রয়ে গেলো যাতে ১২ তারিখে এই এলাকা থেকে ধানের শীষ বিজয়ী হয়। আপনাদের কাছ থেকে এই জবান নিয়ে গেলাম।’
এর আগে তিনি হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। মাজার জিয়ারত শেষে তিনি শ্বশুরবাড়িতে যান। এসময় তারেক রহমানের সঙ্গে তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
আহমেদ জামিল/এফএ