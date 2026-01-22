তারেক রহমানের জনসভা
গুম ও শহীদ পরিবারের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা
সিলেটে বিএনপির নির্বাচনি প্রচারণার জনসভায় গুম ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদা বসার জায়গা রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে সরেজমিনে আলিয়া মাদরাসা মাঠে গিয়ে এ দৃশ্য দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল ১০টার মধ্যেই তারেক রহমানের জনসভা মঞ্চের ডান পাশে গুম ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদাভাবে বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেখানে অবস্থান করছেন শহীদ ও গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা।
এদিকে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজেও কোনো বিশেষ বা ভিআইপি আসনে বসছেন না। তার জন্যও অন্যান্যদের মতোই সাধারণ চেয়ার রাখা হয়েছে। এক কথায়, মঞ্চে থাকা সব আসন একই ধরনের, আলাদা করে ভিআইপি বা বিশেষ কোনো চেয়ার রাখা হয়নি।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন তারেক রহমান।
