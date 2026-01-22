শহীদ মোবারকের কবর জিয়ারত করে ডা. জেহাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

শহীদ মোবারকের কবর জিয়ারত করে ডা. জেহাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ–তাড়াইল) আসনে ১০ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক কর্নেল (অব.) ডা. জেহাদ খান আনুষ্ঠানিকভাবে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। শহীদ মোবারক হোসেনের কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে করিমগঞ্জ পৌর সদরের পূর্ব নয়াকান্দি গ্রামের মডেল মসজিদের পাশে ঢাকার রায়েরবাগের আপন বাজারে মোবারক হোসেনের কবর জিয়ারত করেন তিনি।
এ সময় শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। জুলাই আন্দোলনে আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। একই সঙ্গে শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
কবর জিয়ারত ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা জোবায়ের আহমেদ, সেক্রেটারি মাওলানা নাজিমউদ্দিন, এনসিপি করিমগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মোবারক হোসেন, করিমগঞ্জ পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি খায়রুল ইসলাম।
স্থানীয়রা জানান, শহীদ মোবারক হোসেনের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর এই সিদ্ধান্ত শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি শহীদদের আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রতিজ্ঞা। নৈতিকতা, মানবিকতা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করেই ডা. জেহাদ খান তার নির্বাচনী লড়াই শুরু করেছেন।
