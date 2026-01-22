  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় বিএনপির তিন নেতা বহিষ্কার

প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় বিএনপির তিন নেতা বহিষ্কার

ত্রয়োদশ জতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ায় ময়মনসিংহে তিন নেতাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। তাদের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নেতাদের বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কার হাওয়া নেতারা হলেন- ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট- ধোবাউড়া) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেল। তিনি ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য ও হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক। ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এবি সিদ্দিকুর রহমান। তিনি ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মোর্শেদ আলম। তিনি ভালুকা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাবলু বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করলে বিএনপি সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী যারা বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নিয়েছে।

ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট- ধোবাউড়া) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, দল যাচাই-বাছাই করেই উপযুক্ত নেতাদের দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দলের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখে অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। ফলে দল তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

