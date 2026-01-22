নির্বাচনে ঝিনাইদহ ও মাগুরায় মোতায়েন হবে ১৫ প্লাটুন বিজিবি

নির্বাচনে ঝিনাইদহ ও মাগুরায় মোতায়েন হবে ১৫ প্লাটুন বিজিবি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ৬টি সংসদীয় আসনে ১৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১টায় ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. রফিকুল আলম এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।
মহেশপুরের খালিশপুরে ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসময় ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমান সহ বিজিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র-মাদক চোরাচালান ও মানবপাচার রোধে বিজিবির দৃঢ় তৎপরতার কথা জানান। এছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার, পুশ ইন রোধসহ নির্বাচনি দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বিজিবি সদস্যদের কঠোর ও সতর্ক অবস্থানের কথাও জানান ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক।
বিজিবি জানায়, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ৬টি সংসদীয় আসনে ২৯ জানুয়ারি থেকে বিজিবি মোতায়েন শুরু হবে। মোট ১৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়।
এছাড়া দুটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ৫৫টি জায়গায় অস্থায়ী চেক পয়েন্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিজিবি।
পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার ও চোরাচালান, পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর নজরদারি করবে বিজিবি।
এম শাহজাহান/এমএন/এমএস