মুহুরী নদীতে ভাসছিলো নারীর মরদেহ
ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বাউর খুমা এলাকায় মুহুরী নদী থেকে নাজমা আক্তার (৪৫) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে ওই নারীর মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে সকাল ১০টায় স্থানীয়দের সহযোগিতায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। নাজমা আক্তার বাউরখুমা গ্রামের জয়নাল আবেদিনের স্ত্রী। তার দুই সন্তান রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি নাজমা আক্তারের বলে শনাক্ত করেছে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নাজমা আক্তারের বাবার বাড়ি নদীর ওপারে হওয়ায় সে প্রায় সময় নদী পার হয়ে বাবার বাড়িতে যান। নদীর পার হতে গিয়ে নিখোঁজ হন তিনি।
পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/এমএস