হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলকারীদেরই ভারত বন্ধু মনে করে
জামায়াতের নায়েবে আমির কুমিল্লা-১১ আসনের দলীয় প্রার্থী ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জামায়াতকে ভোট দিলে মানুষের জায়গা-জমি ও সম্পদ দখল হয় না, হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলকারীদেরই ভারত বন্ধু মনে করে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে তার নির্বচনী এলাকা কালিকাপুর ইউনিয়নের ছুফুয়ায় এলাকায় এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, আগামী নির্বাচন সিদ্ধান্ত নেবে, বাংলাদেশ কি আবার চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ, দখলবাজদের দখলে যাবে, নাকি নতুন বাংলাদেশের দিকে যাবে।
সকাল থেকে প্রচার-প্রচারণা শুরু হলেও তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদিনই তিনি গণসংযোগ চালাবেন বলে জানিয়েছেন দলের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিশ শুরা সদস্য সাবেক জেলা আমীর আব্দুস সাত্তার,উপজেলা জামায়াতের আমীর মু. মাহফুজুর রহমান, সাবেক আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন, উপজেরা জামায়াতের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, জামায়াত নেতা মহিউদ্দিন ভুঁইয়া নইম, পৌর জামায়াতের আমীর মাওলানা ইব্রাহীম, সহকারি সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রহিম প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস