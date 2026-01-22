  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় নির্বাচনি মিছিলে অসুস্থ বিএনপি নেতার মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে নির্বাচনি মিছিলে অসুস্থ হয়ে মো. মমিন মিয়া নামে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কোরপাই এলাকায় বিএনপি প্রার্থী হাজী জসীম উদ্দীনের একটি নির্বাচনি মিছিলে এ ঘটনা ঘটে।

মমিন মিয়া উপজেলার মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি কোরপাই গ্রামের মৃত শাহাদাত মিয়ার ছেলে।

মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং–ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপি প্রার্থী হাজী জসীম উদ্দীনের সমর্থনে বুড়িচং উপজেলার কোরপাই এলাকায় একটি নির্বাচনি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. মমিন মিয়া। মিছিল চলাকালে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে উপস্থিত নেতাকর্মীরা তাকে কাবিলা ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

