রেললাইনের পাশে কাপড় শুকাতে দিয়েছিলেন বৃদ্ধা, আনতে গিয়ে মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সংগৃহীত ছবি

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে আনজিরা বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পৌরসভার চতুল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আনজিরা বেগম আলফাডাঙ্গা উপজেলার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের যোগীবরাট গ্রামের মৃত জিন্নাত মোল্লার স্ত্রী। বোয়ালমারীতে ছেলের সঙ্গে তিন বছর ধরে ভাড়াবাড়িতে বসবাস করতেন তিনি।

নিহতের ছেলে আনিসুর রহমান জানান, রেললাইনের পাশে বাঁশের আড়ায় কাপড় শুকাতে দিয়েছিলেন আনজিরা বেগম। তিনি কাপড় আনতে গিয়ে ফেরার পথে ভাটিয়াপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো আনোয়ার হোসেন জানান, রেলওয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

রাজবাড়ি রেলওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তারা পরিদর্শন করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

