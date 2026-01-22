  2. দেশজুড়ে

নাটোরে নির্বাচনি প্রস্তুতি পরিদর্শনে ইইউর প্রতিনিধি দল

প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই করতে নাটোরের বাগাতিপাড়া সফর করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দল।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনব্যাপী উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইইউর পর্যবেক্ষক ভোল্ডেমারস ডুডুমস ও জেনি গুস্তাফসন বাগাতিপাড়া সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানে তারা প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জিন্নাত আরা জলি, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, বাগাতিপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম এবং স্থানীয় সাংবাদিক নেতারা।

পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা জানান, আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠাতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক মিশন বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে তিন সদস্যের একটি দল নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তথ্য সংগ্রহ করছে।

উল্লেখ্য, ২২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একযোগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

