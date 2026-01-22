নোয়াখালীতে একাধিক মামলার আসামি বাবা-ছেলে গ্রেফতার, অস্ত্র উদ্ধার

নোয়াখালীতে একাধিক মামলার আসামি বাবা-ছেলে গ্রেফতার, অস্ত্র উদ্ধার
নোয়াখালী সদরে অভিযান চালিয়ে ১৮টি মামলার পলাতক আসামি ও আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্য মো. রমিজকে (৩০) দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে রমিজের বাবা আট মামলার পলাতক আসামি মো. আমিনুল হককেও (৬৮)।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সুধারাম মডেল থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় আন্ডারচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম মাইজচরা গ্রামে যৌথ অভিযান চালায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সুধারাম মডেল থানা পুলিশ।
অভিযানে ১৮ মামলার পলাতক আসামি ডাকাত রমিজকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, একটি দোনালা পাইপগান ও ৫ রাউন্ড কার্তুজ জব্দ করা হয়েছে। একই সময় ছয়টি গ্রেফতারি পরোয়ানার পলাতক আসামি রমিজের বাবা আমিনুল হককেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতার মো. আমিনুল হক সদর উপজেলার আন্ডারচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম মাইজচরা গ্রামের মৃত নছিমুল হকের ছেলে। অস্ত্রধারী মো. রমিজ আসামি মো. আমিনুল হকের ছেলে। রমিজের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে শুক্রবার বাবা-ছেলেকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, গত দেড়মাসে নোয়াখালীর বিভিন্ন থানায় অভিযান চালিয়ে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে সোনাইমুড়ী থানা থেকে লুট হওয়া নয় রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করা হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বত্র অস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) লিয়াকত আকবর, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আশরাফ উদ্দিন, সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/জেআইএম