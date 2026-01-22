এবার ব্যালটে ট্রাকই নৌকা-ধানের শীষের প্রতিনিধি: নুরুল হক নুর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও পটুয়াখালী-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী নুরুল হক নুর বলেছেন, বিএনপি অফিসিয়ালি গণঅধিকার পরিষদকে এই আসনে সমর্থন দিয়েছে। এই অঞ্চলে বিশেষ করে বিগত নির্বাচনগুলোতে নৌকা ও ধানের শীষের নির্বাচন হতো। এবার ব্যালটে নৌকা নাই, ধানের শীষ নাই; ট্রাকই হচ্ছে নৌকা ও ধানের শীষের প্রতিনিধি।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকাল ৫টায় গলাচিপা উপজেলার কালিকাপুর মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনি সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
সভায় তিনি আরও বলেন, আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে এলাকার সন্তান হিসেবে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, এলাকার উন্নয়ন করার জন্য আজকে সারা বাংলাদেশে নির্বাচন করার সুযোগ থাকলেও আমরা এই জনপদে ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন।
তিনি বলেন, আপনারা যদি পাশে থাকেন, ইনশাল্লাহ আমি এইটুকু বলতে পারি, এই মাগরিবের সময় আল্লাহর প্রতি আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে। আল্লাহ কোনো কাজের প্রতি না খুশ হননি, আমাদের প্রতি রহমত ছিল। ২৮ বছর পরে ডাকসু নির্বাচনে ৫০ জন শিক্ষার্থী পাইনি মিছিল করার জন্য, কিন্তু ১১ হাজার শিক্ষার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য পেয়েছিলাম।
তিনি আরও বলেন, আমরাও দশমিনায় দীর্ঘ ২৮ বছর পর ডাকসু নির্বাচনের মতোই ১২ তারিখ ট্রাক মার্কাকে বিজয়ী করে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। আপনাদের সন্তান হিসেবে, আপনাদের নিয়ে এই ইতিহাস সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে চাই। আশা করি, আপনারা আপনাদের সন্তান, আপনাদের ভাই, বন্ধু, সমবয়সি তরুণ হিসেবে আমাকে সমর্থন করবেন, আমার পাশে থাকবেন।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা–গলাচিপা) আসনে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী নুরুল হক নূরকে বিএনপির একাংশ সমর্থন দিলেও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় বিএনপি তাকে বহিষ্কার করলেও উপজেলা বিএনপির একটি অংশ তার সঙ্গে কাজ করছে। একইসঙ্গে এ ঘটনায় উপজেলা বিএনপির কমিটিও বিলুপ্ত করা হয়।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/জেআইএম