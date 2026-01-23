আমির হামজা
সাংবাদিক নামে কিছু কলঙ্ক আছে, যাদেরকে মানুষ বলা ঠিক হবে না
‘সাংবাদিক নামে কিছু কলঙ্ক আছে যাদেরকে মানুষ বলা ঠিক হবে না’ বলে মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজা।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে কুষ্টিয়া পৌর ১৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের নির্বাচনি অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এমন মন্তব্য করেন।
আমির হামজা বলেন, “আমার মনে হয় এভাবে হঠাৎ আমাদের সামনে থেকে আমাদের অভিভাবক (জেলা আমির) আকস্মিক বিদায়ও নিতেন না। এজন্য আমরা তাদেরকেই দায়ী করছি যারা এই পরিস্থিতিও ‘মব’ তৈরি করেছে। সাংবাদিক নামে কিছু কলঙ্ক আছে, যাদেরকে মানুষ বলা ঠিক হবে না।”
এসময় তিনি একটি পত্রিকার প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করে বলেন, ‘বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ২০১৯ ও ২০২৩ সালের কাট-ছাঁট করা ভিডিও কারা ছড়িয়েছে, তাদের নাম জানতে চেয়েছে। আমরা সেই নামগুলো দিয়েছি এবং শাস্তিও দাবি করেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিরোধিতায় যারা আছে তারাই এসব তৈরি করছে। মানুষের ভেতরে ভীতি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তারা পুরাতন জিনিসকে সামনে নিয়ে এসে কাট-ছাঁট করে সারাদেশে আগে-পিছে একটা কথা লাগিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছে।’
আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে মন্তব্যের বিষয়ে আমির হামজা বলেন, ‘আমার এই কথার জন্য আমি অনেক আগেই ক্ষমা চেয়েছি এবং ভুল স্বীকার করেছি। আবার ২০২৬ সালেও ভুল স্বীকার করলাম।’
সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘মুরাদ হাসান জিয়াউর রহমান ও তারেক রহমানকে নিয়ে যে বিশ্রী কথা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে তো আপনারা এই কয় বছরে একটা কথাও বলেননি। সুতরাং এগুলো আপনারা কেন করছেন, তা আমরা বুঝে ফেলেছি।’
এসময় জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
আল-মামুন সাগর/এসআর/জেআইএম