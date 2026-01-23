  2. দেশজুড়ে

আলতাফ হোসেন

সরকার গঠন করতে পারলে সর্বপ্রথম চান্দাবাজি বন্ধ করবো

প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালীতে নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সরকার গঠন করতে পারলে তিনি সর্বপ্রথম চান্দাবাজি (চাঁদাবাজি) বন্ধ করবেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় পটুয়াখালীর নিউমার্কেট গোল চত্বর এলাকায় নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করি, আল্লাহ যদি কপালে লিখে রাখেন, কিসমতে থাকে, ভালো একটা জায়গায় যদি যেতে পারি, তাহলে সর্বপ্রথম আমি যে কাজটি করব, যেটা আমি বলছি আপনাদের—আমি চান্দাবাজি বন্ধ করবো। ইনশাআল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনাদের দোয়া ও আল্লাহর রহমত আছে বিধায় আমি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি। না হয়তো বেঁচে থাকার কথা না। পটুয়াখালীর মতো জায়গায় চান্দাবাজি না করে কেউ বাঁচতে পারলে, সে সবখানেই বাঁচতে পারবে।’

